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الطقس: أجواء غائمة ومعتدلة والحرارة حول معدلها

07 آذار / مارس 2023 08:33

غزة - وكالة الرأي :

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها  بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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