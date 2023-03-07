وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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07 آذار / مارس 2023 08:37
غزة - وكالة الرأي :
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.58 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:05 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.82 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل
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