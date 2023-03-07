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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

07 آذار / مارس 2023 08:37

غزة - وكالة الرأي :

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.58 شيكل

سعر صرف الدينار: 5:05 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.82 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل

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