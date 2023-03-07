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الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة السجون لليوم الـ22

07 آذار / مارس 2023 08:49

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية لليوم 22 على التوالي، وذلك ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة سياسات المتطرف "بن غفير" والإجراءات القمعية بحقهم.

وقال "مكتب إعلام الأسرى" إن خطوات الأسرى اليوم ستشمل ارتداء ملابس السجن "الشاباص" الساعة الواحدة ظهراً، والقيام بالإرباك الساعة التاسعة مساءً، والخروج إلى الزنازين من الأقسام الثلاثة المعاقبة في سجن نفحة مع إخراج الشنط.

وقام الأسرى أمس الاثنين بإرجاع وجبات الطعام، ونفذوا مساءً خطوة (الإرباك الليلي- التكبير والطرق على الأبواب)، وإغلاق الأقسام من الساعة  12 وحتى 2 بعد ظهر اليوم.

وإلى جانب الخطوات العامة والمشتركة، يواصل الأسرى في سجن "نفحة" عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني (دق الشبابيك).

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك مؤخرا، إنّ خطوات الأسرى تتسع بحيث ينفّذ الأسرى خلال اليوم أكثر من خطوة، وسيستمر الأسرى في تكثيف خطواتهم خلال الأيام المقبلة، حتى خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، قد دعت أبناء شعبها إلى المشاركة في الوقفات المساندة لهم، والتي ستُقام يوم غد الثلاثاء الساعة الـ9 مساءً، كما أكدت ضرورة المشاركة الفاعلة لنصرتهم في معركتهم الراهنة.

كما شددت على أن معركتهم مستمرة في مواجهة إجراءات المتطرف "بن غفير"، وصولا إلى معركة الإضراب عن الطعام، تحت شعار: "بركان الحرية أو الشهادة".

يُشار إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط المنصرم، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى.

 

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