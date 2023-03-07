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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

07 آذار / مارس 2023 09:16

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

اقتحم مستوطنون بقيادة المتطرف يهودا غليك صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين برفقة المتطرف غليك اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وأشارت إلى أن عدد من المستوطنين كانوا يرتدون زي ما يسمى الكهنوت التوراتي خلال اقتحامهم للباحات.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

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