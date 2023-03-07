الاحتلال يعتقل المرابطة المقدسية نفيسة خويص

القدس المحتلة – وكالة الرأي :
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مرابطة مقدسية من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة المقدسية نفيسة خويص، أثناء تواجدها في شارع الواد.
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07 آذار / مارس 2023 09:51
القدس المحتلة – وكالة الرأي :
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مرابطة مقدسية من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة المقدسية نفيسة خويص، أثناء تواجدها في شارع الواد.
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