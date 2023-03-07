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الاحتلال يعتقل المرابطة المقدسية نفيسة خويص

07 آذار / مارس 2023 09:51

المرابطة المقدسية نفيسة خويص
المرابطة المقدسية نفيسة خويص

القدس المحتلةوكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مرابطة مقدسية من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة المقدسية نفيسة خويص، أثناء تواجدها في شارع الواد.

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