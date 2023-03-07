الاحتلال يعتقل المرابطة المقدسية نفيسة خويص

القدس المحتلة – وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مرابطة مقدسية من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة المقدسية نفيسة خويص، أثناء تواجدها في شارع الواد.