لاعب يعتزل كرة القدم بعد "20 عاما" في الملاعب

أعلن فادي دويك مدافع نادي أهلي الخليل ومنتخب فلسطين سابقا, اعتزاله كرة القدم نهائيا, بعد مشوار حافل بالعطاء على مدار "20 عاما".

وقال دويك "38 عاما", عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه قرر ترك كرة القدم, والتفرغ لحياته الشخصية, بعد مسيرة طويلة في الملاعب.

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بما قدمته خلال 20 عاما, لم أدخر أي جهد في جميع المباريات, شكرا للجمهور الذي ساندني طوال تلك الفترة".

يشار إلى أن دويك قاد أهلي الخليل للبقاء في دوري المحترفين بالضفة المحتلة, بعد احتلاله المركز العاشر, ما جعله يترك كرة القدم عقب نجاحه في مهمته.