وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابـات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية العشائر" تُعالج أكثر من 700 قضية خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يشيد بقدرة الشباب على إدارة المشاريع بكفاءة عالية وكالة الرأي الفلسطينية " هارون " المرأة الفلسطينية درعٌ للمجتمع وعام 2023 لمناصرتها وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 3 آلاف مولود جديد في قطاع غزة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية "هارون" ونقابة المهندسين الزراعيين تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال والاوقاف تبحثان سبل عقد دورات في أحكام التلاوة وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم الشمال "يعلن عن قرب افتتاح مكتبة مدرسية مركزية بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق واتس آب على أجهزة ويندوز يحصل على مميزات جديدة وكالة الرأي الفلسطينية 7طرق لحمايتك من الاحتيال عبر الإنترنت
أخبار » الرياضة و الملاعب

لاعب يعتزل كرة القدم بعد "20 عاما" في الملاعب

07 آذار / مارس 2023 09:55

التقاط
التقاط

أعلن فادي دويك مدافع نادي أهلي الخليل ومنتخب فلسطين سابقا, اعتزاله كرة القدم نهائيا, بعد مشوار حافل بالعطاء على مدار "20 عاما".

وقال دويك "38 عاما", عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه قرر ترك كرة القدم, والتفرغ لحياته الشخصية, بعد مسيرة طويلة في الملاعب.

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بما قدمته خلال 20 عاما, لم أدخر أي جهد في جميع المباريات, شكرا للجمهور الذي ساندني طوال تلك الفترة".

يشار إلى أن دويك قاد أهلي الخليل للبقاء في دوري المحترفين بالضفة المحتلة, بعد احتلاله المركز العاشر, ما جعله يترك كرة القدم عقب نجاحه في مهمته.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟