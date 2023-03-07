وزارة الأسرى: ارتفاع وتيرة الخطوات الاحتجاجية داخل السجون

غزة - وكالة الرأي :

قالت وزارة الأسرى والمحررين إن وتيرة الخطوات الاحتجاجية التي ينفذها الأسرى في السجون ارتفعت، مع دخول الأسرى الأسبوع الرابع في خطواتهم، المستندة إلى برنامج معد من قبل لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة.

وأوضحت الوزارة أن الأوضاع داخل السجون ذاهبة باتجاه مزيد من التصعيد خاصة بعد عدم وجود أي رغبة لدى إدارة السجون لوقف الإجراءات والقرارات الأخيرة التي نفذتها بحق الأسرى بتعليمات وتوجيهات من المتطرف (بن غفير).

وتمثلت تلك الإجراءات بتحديد كمية المياه الساخنة الواصلة للأسرى، وتأخير وصول الخبز إلى الأسرى بعد خبزه بيومين أو ثلاثة، وتقييد عملية إدخال الملابس والأغطية بشكل كبير إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارات وتقليص عدد ساعات الخروج إلى ساحة السجن " الفورة"، وسحب الأجهزة الكهربائية من بعض الغرف والأقسام.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات هي مقدمة لإجراءات أكثر تعقيدًا حيث يسعى المتطرف (بن غفير) وعبر مخططاته إلى تحويل حياة الأسرى داخل السجون إلى حياة أقل من بدائية، ويهدف إلى إنهاء البنية التنظيمية داخل السجون التي تشرف على برامج الأسرى وتنظم شؤونهم داخل الأسر، وسحب كل إنجازات الحركة الأسيرة التي انتزعتها من بين أنياب السجان خلال العقود الماضية كالأجهزة الكهربائية وممارسة الرياضة الصباحية وتقليص زيارات الأهالي إلى الحد الأدنى ووقف برامج التعليم داخل السجون.

وشدت الوزارة أن الحركة الأسيرة ماضية بإصرار وعزيمة قوية في برنامجها النضالي عبر الخطوات اليومية التي تهدف إلى استنزاف إدارة السجون وتكليفها جهدًا ومالًا ووقتًا، وإبقائها في حالة استنفار دائمة وصولًا إلى الخطوة الأكبر في هذا البرنامج والتي تتمثل في الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، حيث شملت خطوات الأسرى على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام وارتداء ملابس (الشاباص)، وعرقلة الفحص الأمني، وتنفيذ إرباك ليلي، والاعتصام في الساحات يوم الجمعة وتأخير خروج وعودة الأسرى من ساحة السجن "الفورة".

ودعت الوزارة جميع أبناء شعبنا بكل مكوناته إلى تصعيد الحراك الشعبي والميداني، ورفع وتيرة الاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات دعمًا ونصرةً للأسرى ولأهمية هذا الحراك في تقصير مدة المعركة التي يخوضها الأسرى مع السجان، وضمان عدم استفراد الاحتلال بالأسرى، كما لفتت إلى ضرورة العمل الجاد والحقيقي في كافة المسارات لإنهاء معاناة الأسرى وتلبية أمنيتهم بالحرية وكسر القيد.