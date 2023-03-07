أخطاء تناول القهوة يمكن أن تكون خطرة على صحتك

هل أنت من محبي القهوة ولا يمكنك الاستغناء عنها؟ حسنا، أنت لست وحدك، يستيقظ الملايين حول العالم على رائحة القهوة التي تنشطهم ليومهم القادم، حتى خبراء الصحة يقولون إن القهوة لها فوائد كبيرة على المخ.

بصرف النظر عن تحسين اليقظة والتركيز والمزاج، فإن للقهوة أيضًا تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بحالات التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر وأمراض باركنسون.

ومع ذلك ، يمكنك جني كل هذه الفوائد طالما أنك تشرب القهوة بالطريقة الصحيحة. نعم ، هناك طريقة صحيحة وخاطئة للقيام بذلك ، والأخيرة يمكن أن تشكل خطراً صحياً خطيراً ، خاصة على عقلك.

قم بإلقاء نظرة على بعض أخطاء القهوة التي قد تقلل من قدراتك المعرفية ، وماذا تفعل بدلاً من ذلك للحفاظ على عقلك في حالة رائعة، وفقا لموقع " thehealthsite".

أخطاء شرب القهوة



شرب الكثير من القهوة

القهوة ، سواء كانت سوداء أو كابتشينو ، مفيدة للصحة طالما أنك تشربها باعتدال، وفقًا لخبراء الصحة ، يمكن للإفراط في تناول الطعام أن يضر أكثر مما ينفع.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutritional Neuroscience Journal ، فإن شرب أكثر من ستة فناجين من القهوة يوميًا يرتبط بأحجام إجمالية أقل للدماغ وزيادة بنسبة 53٪ في خطر الإصابة الخَرَف والأمراض التنكسية الأخرى.

إذن، ما هي كمية القهوة التي يجب أن تشربها في اليوم؟، يعتبر حوالي 400 ملليجرام من الكافيين، مما يجعل حوالي 4 أكواب في اليوم بأكمله آمنًا.

شرب القهوة بعد غروب الشمس



على الرغم من أن القهوة تساعدك على الاستيقاظ من الخمول أو النعاس بعد الغداء، إلا أن تناولها في وقت لاحق من اليوم قد يجعلك تشعر بالتوتر والقلق عند حلول موعد النوم.

الكافيين، المنشط الذي يبقى في مجرى الدم لفترة طويلة بعد تناول آخر رشفة، مما يسبب مشاكل في النوم، فإن التأثيرات طويلة المدى تزيد من تراكم بيتا أميلويد، وهو بروتين في الدماغ مرتبط بضعف الإدراك ومرض الزهايمر.

يعتقد الخبراء أن الأمر يستغرق ما لا يقل عن 10 ساعات أو فنجانًا واحدًا من القهوة للتخلص من نظامك، ولهذا السبب قد يكون شرب القهوة في وقت لاحق من اليوم مشكلة، ولذا يوصون بعدم تناول القهوة قبل النوم بست ساعات على الأقل.

اضافة السكر



إذا تناولت قهوتك مليئة بالسكر، فأنت تخوض معركة خاسرة، يرتبط السكر، بأي كمية، بضعف الوظيفة الإدراكية، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وحتى قلب مشاكل.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة التدخلات السريرية في الشيخوخة والتي أجراها كلية الطب بجامعة هارفارد، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر إلى تقليص الدماغ والتأثير على اتصاله الوظيفي، يمكنك البدء بتقليل عدد الملاعق الصغيرة التي تضيفها إلى فنجانك والبدء في تناول قهوتك تدريجيًا بدونها.

لا ترطب نفسك بشكل كافى



إذا كنت شغوفًا بشرب القهوة ، فاحرص دائمًا على تناول الكثير من الماء معها، نظرًا لأن القهوة تجعلك تتبول كثيرًا، فإنها تؤدي إلى الجفاف بسرعة كبيرة.

يرتبط الجفاف بمجموعة من الآثار الصحية الضارة، مثل التعب والصداع وضعف الوظيفة الإدراكية.