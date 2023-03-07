وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابـات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية العشائر" تُعالج أكثر من 700 قضية خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يشيد بقدرة الشباب على إدارة المشاريع بكفاءة عالية وكالة الرأي الفلسطينية " هارون " المرأة الفلسطينية درعٌ للمجتمع وعام 2023 لمناصرتها وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 3 آلاف مولود جديد في قطاع غزة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية "هارون" ونقابة المهندسين الزراعيين تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال والاوقاف تبحثان سبل عقد دورات في أحكام التلاوة وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم الشمال "يعلن عن قرب افتتاح مكتبة مدرسية مركزية بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق واتس آب على أجهزة ويندوز يحصل على مميزات جديدة وكالة الرأي الفلسطينية 7طرق لحمايتك من الاحتيال عبر الإنترنت
أخبار » الأسرة و المجتمع

أخطاء تناول القهوة يمكن أن تكون خطرة على صحتك

07 آذار / مارس 2023 10:15

202204141113111311
202204141113111311

هل أنت من محبي القهوة ولا يمكنك الاستغناء عنها؟ حسنا، أنت لست وحدك، يستيقظ الملايين حول العالم على رائحة القهوة التي تنشطهم ليومهم القادم، حتى خبراء الصحة يقولون إن القهوة لها فوائد كبيرة على المخ.

بصرف النظر عن تحسين اليقظة والتركيز والمزاج، فإن للقهوة أيضًا تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بحالات التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر وأمراض باركنسون.

ومع ذلك ، يمكنك جني كل هذه الفوائد طالما أنك تشرب القهوة بالطريقة الصحيحة. نعم ، هناك طريقة صحيحة وخاطئة للقيام بذلك ، والأخيرة يمكن أن تشكل خطراً صحياً خطيراً ، خاصة على عقلك.

قم بإلقاء نظرة على بعض أخطاء القهوة التي قد تقلل من قدراتك المعرفية ، وماذا تفعل بدلاً من ذلك للحفاظ على عقلك في حالة رائعة، وفقا لموقع " thehealthsite".

أخطاء شرب القهوة
 
شرب الكثير من القهوة

القهوة ، سواء كانت سوداء أو كابتشينو ، مفيدة للصحة طالما أنك تشربها باعتدال، وفقًا لخبراء الصحة ، يمكن للإفراط في تناول الطعام أن يضر أكثر مما ينفع.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutritional Neuroscience Journal ، فإن شرب أكثر من ستة فناجين من القهوة يوميًا يرتبط بأحجام إجمالية أقل للدماغ وزيادة بنسبة 53٪ في خطر الإصابة الخَرَف والأمراض التنكسية الأخرى.

إذن، ما هي كمية القهوة التي يجب أن تشربها في اليوم؟، يعتبر حوالي 400 ملليجرام من الكافيين، مما يجعل حوالي 4 أكواب في اليوم بأكمله آمنًا.

شرب القهوة بعد غروب الشمس
 

على الرغم من أن القهوة تساعدك على الاستيقاظ من الخمول أو النعاس بعد الغداء، إلا أن تناولها في وقت لاحق من اليوم قد يجعلك تشعر بالتوتر والقلق عند حلول موعد النوم.

الكافيين، المنشط الذي يبقى في مجرى الدم لفترة طويلة بعد تناول آخر رشفة، مما يسبب مشاكل في النوم، فإن التأثيرات طويلة المدى تزيد من تراكم بيتا أميلويد، وهو بروتين في الدماغ مرتبط بضعف الإدراك ومرض الزهايمر.

يعتقد الخبراء أن الأمر يستغرق ما لا يقل عن 10 ساعات أو فنجانًا واحدًا من القهوة للتخلص من نظامك، ولهذا السبب قد يكون شرب القهوة في وقت لاحق من اليوم مشكلة، ولذا يوصون بعدم تناول القهوة قبل النوم بست ساعات على الأقل.

اضافة السكر
 

إذا تناولت قهوتك مليئة بالسكر، فأنت تخوض معركة خاسرة، يرتبط السكر، بأي كمية، بضعف الوظيفة الإدراكية، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وحتى قلب مشاكل.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة التدخلات السريرية في الشيخوخة والتي أجراها كلية الطب بجامعة هارفارد، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر إلى تقليص الدماغ والتأثير على اتصاله الوظيفي، يمكنك البدء بتقليل عدد الملاعق الصغيرة التي تضيفها إلى فنجانك والبدء في تناول قهوتك تدريجيًا بدونها.

لا ترطب نفسك بشكل كافى
 

إذا كنت شغوفًا بشرب القهوة ، فاحرص دائمًا على تناول الكثير من الماء معها، نظرًا لأن القهوة تجعلك تتبول كثيرًا، فإنها تؤدي إلى الجفاف بسرعة كبيرة.

يرتبط الجفاف بمجموعة من الآثار الصحية الضارة، مثل التعب والصداع وضعف الوظيفة الإدراكية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟