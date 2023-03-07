اللجنة القطرية: العمادي يصل غزة للقاء قيادات من الفصائل

وصل السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى قطاع غزة، بعد عقد سلسلة من اللقاءات في رام الله والقدس مع مسؤولين محليين ودوليين، ومسؤولين من الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت اللجنة القطرية اليوم، أن العمادي عقد لقاءً مع مسؤولين في السلطة لبحث خلاله تطورات الأوضاع الفلسطينية على كافة الأصعدة.

وأضافت اللجنة" كما سيعقد العمادي خلال زيارته الحالية للأراضي الفلسطينية سلسلة أخرى من اللقاءات مع قيادة حماس بغزة وفصائل فلسطينية أخرى، بالإضافة لعدد من المسؤولين الأمميين والمحليين والدوليين".

وبينت اللجنة " أنه وفي إطار جهود دولة قطر المتواصلة دوماً لدعم الشعب الفلسطيني وتهدئة الأوضاع، عقد السفير العمادي لقاءً مع رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية بالقدس جورج نويل، جرى خلاله استعراض الأوضاع سياسياً وميدانياً وسبل وقف الإجراءات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.

كما التقى العمادي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين السيد سفين بورغسدرف، واستعرض معه تطورات الأوضاع الميدانية والتحديات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة وبحثا آليات التعاون المشترك في كافة الملفات، وخاصةً ما يتعلق بآخر مستجدات تنفيذ مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بالغاز.

وفي سياق متصل طالب العمادي خلال لقاءه بمسؤولين من الاحتلال الاسرائيلي العمل على عدم تصعيد الأوضاع خاصة في شهر رمضان المبارك ووقف استفزاز مشاعر المسلمين جميعاً، وعدم تغيير الواقع في المسجد الأقصى ووقف الإجراءات المتعلقة بقضية الأسرى الفلسطينيين.

كذلك وقف الاقتحامات للمدن والأحياء الفلسطينية مثلما حدث في منطقة حوارة بمحافظة نابلس من أجل تجاوز التطورات المتصاعدة ميدانياً.