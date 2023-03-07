مستوطنون يحطمون مركبة في البلدة القديمة بالخليل

الخليل - وكالة الرأي:

حطم مستوطنون، مساء اليوم، مركبة، بعد اقتحامهم منطقة "خان شاهين" في البلدة القديمة بالخليل.

وقال الناشط عماد أبو شمسية، إن مستوطنين اقتحموا حارة خان شاهين وحطموا مركبة، وحاولوا الاعتداء على مسجد السنية فيها.