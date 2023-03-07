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الاحتلال يعتدي على عائلة الصفدي بعد اقتحام منزلها في القدس

07 آذار / مارس 2023 08:37

أرشيف
أرشيف

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عائلة المواطن سامر الصفدي، مساء اليوم، بعد اقتحامها منزلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الصفدي، بذريعة التأكد من وجود نجلها الطفل أنس داخل المنزل، التزاما بقرار الحبس المنزلي المفروض عليه منذ آب العام الماضي.

وأفادت العائلة بأن قوات الاحتلال اعتدت على والدة الأسير وشقيقتها بالضرب المبرح، كما اعتدت على الطفل أنس وأصابته بجروح برأسه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أنس الصفدي ووالده سامر في التاسع عشر من آب عام 2022، من البلدة القديمة في القدس، قبل أن تفرج عنهما، وتفرض الحبس المنزلي على أنس.

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