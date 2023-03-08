"القسام" تدعو لتصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال

غزة – وكالة الرأي:

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، شهداء جنين والذين ارتقوا مساء أمس أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال في مخيم جنين قلعة الصمود والمقاومة ثابتين على درب الشهداء الأبطال.

ونعت الكتائب في بيانها العسكري شهيدها القسامي عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة التي قتل فيها مستوطنين اثنين، مؤكدةً أنها جاَءت رداً ودفاعاً عن شعبنا في وجه جرائم المغتصبين المجرمين، كما نعت الكتائب الشهيد القسامي البطل/ معتصم صباغ ابن مخيم جنين الإباء.

ودعت "كل مجاهدي شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه والاشتباك معهم في كل ربوع وطننا المحتل تحقيقاً لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا"..