أسعار العملات مقابل الشيقل

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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08 آذار / مارس 2023 08:33
غزة – وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء في أسواق فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.62 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:11 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.81 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل
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