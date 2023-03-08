وكالة الرأي الفلسطينية بيوم المرأة العالمي .. وزارة الأسرى: 29 أسيرة بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل بالضفة حدادًا على شهداء جنين وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية "القسام" تدعو لتصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تنهي أعمال توسعة شارع عكا "روحي صبح" وتعبيده وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يواصلون العصيان بسجون الاحتلال لليوم الـ 23 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار العملات مقابل الشيقل

08 آذار / مارس 2023 08:33

غزةوكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء في أسواق فلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.62 شيكل

سعر صرف الدينار: 5:11 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.81 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟