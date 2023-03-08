إضراب شامل بالضفة حدادًا على شهداء جنين

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

عم الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، محافظات الضفة الغربية المحتلة، حدادا على شهداء جنين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال مساء أمس الثلاثاء.

وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهيرية إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت جماهير الشعب الفلسطيني للإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، في كل محافظات الوطن، غضبا على عدوان الاحتلال على جنين.

كما دعت القوى في بيان لها، مساء الثلاثاء، الجماهير الفلسطينية الخروج بمسيرات على نقاط الاشتباك وفي كل مكان.

ولبت الجماهير الفلسطينية، نداء مجموعات عرين الأسود، بالانطلاق في مسيرات ليلية حاشدة عمت الضفة الغربية وقطاع غزة دعما للمقاومة الفلسطينية، والأسرى.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب 26 آخرين بجراح مختلفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين مساء أمس، والشهداء هم: عبد الفتاح خروشة (49 عاما) منفذ عملية حوارة قبل أسابيع، ومحمد وائل غزاوي (26 عاما)، وطارق زياد ناطور (27 عاما)، وزياد أمين الزرعيني (29 عاما)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما)، ومحمد أحمد سليم خلوف (22 عاما).