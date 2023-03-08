مدفعية الاحتلال تستهدف مرصدًا للمقاومة شرق خان يونس

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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08 آذار / مارس 2023 12:43
خان يونس – وكالة الرأي
استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الأربعاء، مرصدًا للمقاومة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسل "الرأي" بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على الأقل تجاه المرصد دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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