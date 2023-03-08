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جماهير جنين ونابلس تُشيّع جثامين الشهداء الستة

08 آذار / مارس 2023 01:42

جانب من تشييع الشهداء
جانب من تشييع الشهداء

نابلس/جنين – وكالة الرأي

 شيعت جماهير غفيرة، اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الستة الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين مساء أمس الثلاثاء.

وفي جنين، شيعت الجماهير جثامين الشهداء الخمسة، وهم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، ومحمد سليم خلوف (22 عاماً).

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد سليمان الحكومي، يتقدمه مئات المقاومين الذين رفعوا وحملوا جثامين الشهداء على الأكتاف وجابوا شوارع جنين ومخيمها، وسط ترديد الهتافات المنددة بالاحتلال والداعية للثأر، والأناشيد الوطنية التي أكدت استمرار مسيرة الكفاح.

وفي نابلس، انطلق موكب تشييع الشهيد عبد الفتاح خروشة من أمام مستشفى رفيديا، باتجاه مخيم بلاطة ثم إلى مخيم عسكر، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد خروشة، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة المخيم.

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