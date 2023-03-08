مشعل: التهدئة خديعة كبرى لا تخدم سوى الاحتلال

الدوحة – وكالة الرأي

قال رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، إن التهدئة خديعة كبرى لا تخدم سوى الاحتلال، الذي يسعى إلى تمرير أجندته ومشاريعه ومخططاته، بأقل كلفة ممكنة.

وأضاف مشعل خلال ندوة أقامتها الحركة الإسلامية بالأردن مساء أمس الثلاثاء: "أن الحديث عن التهدئة في فلسطين، يعني أن نترك لبنيامين نتنياهو المجال كي يحسم الصراع وفق الأجندة الإسرائيلية".

وتابع: "أن التهدئة المزعومة تستوجب أن يصمت الفلسطيني عن حقه، وأن لا يقاوم، حتى يخلو الميدان للاحتلال الإسرائيلي ليصنع بعد ذلك ما يشاء".

وأشار مشعل، إلى أن الاحتلال يتجرأ على الشعب الفلسطيني، ويهدم البيوت، ويرتكب المجازر المتلاحقة، دون أن يبالي بأحد.

ودعا لتعزيز الصمود الفلسطيني السياسي والعسكري والإعلامي، في مواجهة الاحتلال وإجراءاته وانتهاكاته

ولفت مشعل، إلى أن الاحتلال يستهدف الأردن ووصايته على المسجد الأقصى، مشدداً على أنه حين تغيب البندقية من المحيط العربي، ويُترك الشعب الفلسطيني ليدافع عن حق الأمة بصدوره العارية؛ فإن هذا يجرّئ العدو أكثر وأكثر.