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بحر يدعو لمحاسبة المعتدين على جنازة الشهيد خروشة بنابلس

08 آذار / مارس 2023 03:09

مشاهد توثق اعتداء أمن السلطة على جنازة الشهيد خروشة
مشاهد توثق اعتداء أمن السلطة على جنازة الشهيد خروشة

غزة - وكالة الرأي:

دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د.أحمد بحر، إلى محاسبة كل المتورطين في الاعتداء الآثم على جنازة الشهيد البطل عبدالفتاح خروشة بنابلس.

ودان د. بحر،  بشدة الاعتداء الذي أقدمت عليه أجهزة أمن السلطة على جنازة الشهيد خروشة، مؤكداً أنه جريمة نكراء تتكرر فصولها ضمن سياسة ممنهجة خارجة عن كل المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية والقانونية.

وأشار في تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي،  اليوم الأربعاء، أن الاعتداء يمثّل خدمة لأجندة الاحتلال وتكامل للأدوار معه على حساب شعبنا وقضيته العادلة.

وقال: "هذا الفعل الإجرامي هو تطبيق عملي للاتفاقات الأمنية مع الاحتلال برعاية أمريكية آخرها في العقبة، والمطلوب شعبيا ووطنيا وقانونيا محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة وعدم افلاتهم من العقاب".

 

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