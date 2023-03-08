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بلدية النصيرات تنهي أعمال تطوير "شارع ١١"

08 آذار / مارس 2023 07:50

بلدية النصيرات تنهي أعمال تطوير
بلدية النصيرات تنهي أعمال تطوير

النصيرات - وكالة الرأي:

انتهت بلدية النصيرات، اليوم الأربعاء، من أعمال تطوير شارع ١١ الممول من متابعة العمل الحكومي بقيمة 767 ألف دولار.

وقال رئيس بلدية النصيرات د. إياد مغاري: "تنهي بلدية النصيرات اليوم العمل في شارع حيوي وهام يربط شرق النصيرات بوسطها وغربها، ويخفف الضغط والازدحام المروري عن عدة شوارع رئيسية وهامة، بالإضافة إلى أنه يخدم عددا من المؤسسات التعليمية".

وتوجه مغاري بالشكر لرئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس ونائبه أ. محمد هاشم الفرا، ووزارتي الحكم المحلي والأشغال، وشركة القاعود للمقاولات على إنجاز المشروع.

وأكد على أن بلدية النصيرات ستواصل مسيرة التطوير والبناء في كافة أحياء النصيرات، لتحقيق المصلحة العامة لأهالي النصيرات.

يشار إلى أن الطول الإجمالي للشارع يصل إلى حوالي 1200 متر، ويتراوح عرضه بين 14 -16 متر، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، شمل تطوير امتداد شارع الزهور واحد الشوارع المتفرعة منه.
 

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