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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة والقدس

09 آذار / مارس 2023 08:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، 6 مواطنين من مدن الضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من نابلس الشيخ أحمد ادريس حمايل من منزله في بلدة بيتا، والشاب محمد مصعب علاوي من سبسطية شمال غرب المدينة.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب جهاد بسام شلبي عقب اقتحام منزله في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والشاب محمد سعيد شعبان من بلدة اليامون غرب جنين.

وذكرت أن القوات اعتقلت الشاب محمد هارون جرادات خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس، والمحرر سعد ساري وهدان من قرية رنتيس غرب رام الله.

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