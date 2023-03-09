وكالة الرأي الفلسطينية منتخبنا الوطني للمواي تاي يحقق 4 ميداليات في البطولة العربية بالإمارات وكالة الرأي الفلسطينية تشلسي يطيح دورتموند ويبلغ ربع النهائي رفقة بنفيكا وكالة الرأي الفلسطينية الكيتو دايت يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وكالة الرأي الفلسطينية فوائد صحية لتناول بذور الكتان.. منها تحسين عملية الهضم وكالة الرأي الفلسطينية ماذا سيحدث إذا شربت الليمون مع الماء كل صباح لمدة 30 يوما؟ وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف ممر خفي في هرم خوفو الاكبر بمصر وكالة الرأي الفلسطينية 5 أماكن حول العالم محظورة على البشر وكالة الرأي الفلسطينية 7 نصائح لتجنب مرض الكبد الدهني وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد طفل في جنين متأثرًا بجراحه قبل يومين وكالة الرأي الفلسطينية ناسا تحدّد نوفمبر 2024 موعداً لإطلاق مهمة "أرتيميس 2"
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ميزة جديدة في "واتس آب" تحمي المستخدمين من المكالمات المزعجة

09 آذار / مارس 2023 08:29

ميزة جديدة في "واتس آب" تحمي المستخدمين من المكالمات المزعجة
ميزة جديدة في

أعلن موقع WABetaInfo بأن القائمين على تطبيق "واتس آب" باشروا باختبار ميزة جديدة في التطبيق ستحمي المستخدمين من المكالمات غير المرغوب فيها.

وتبعا للموقع فإن الميزة الجديدة ما تزال حاليا في مرحلة الاختبار عن بعض مستخدمي "واتس آب" ، ولتجربتها يجب أن يكون المستخدم مشتركا بالخدمات التجريبية للتطبيق على أندرويد أو iOS ، إذ ستصله هذه الميزة تلقائيا، كما يمكنه تحميل أحدث نسخة تجريبية من "واتس آب" يدويا.

ومع الميزة الجديدة التي تدعى Silence unknown callers يمكن لمستخدمي "واتس آب" كتم المكالمات التي قد تأتيهم من أرقام غير معروفة أو غير موجودة في قوائم الاتصال لديهم، وستعرض هذه الميزة على المستخدم قائمة بالمكالمات والإشعارات التي تم كتمها.

ويرى العديد من المحللين أن الميزة الجديدة ستتشكل حلا للمكالمات المزعجة التي يتلقاها العديد من مستخدمي "واتس آب"، كما ستساهم في حماية المستخدمين من المحتالين الذين يستغلون التطبيق للاتصال ببعض المستخدمين بهدف الحصول على مبالغ مالية منهم أو الوصول إلى بياناتهم الخاصة بالتطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة "كتم المكالمات المزعجة" ما تزال في مرحلة الاختبار حاليا، ومن المتوقع أن تظهر في بعض نسخ "واتس آب" القادمة.

المصدر: 4pda

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟