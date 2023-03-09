منتخبنا الوطني للمواي تاي يحقق 4 ميداليات في البطولة العربية بالإمارات

حقق منتخبنا الوطني للمواي تاي 4 ميداليات، فضية وثلاث برونزيات، في البطولة العربية للعبة التي جرت مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة.

وحل المنتخب الوطني في المركز السادس بالترتيب العام للبطولة التي شهدت مشاركة 17 دولة عربية، حيث حقق اللاعب يحيى حجير الميدالية الفضية بعد بلوغه الدور النهائي، فيما اكتفى بالبرونزية كل من أحمد هلال، ومعن الحاج، وعبد الفتاح مصطفى، وذلك بوصولهم للدور نصف النهائي.

وأعرب رئيس اتحاد المواي تاي شاكر الشروف، عن سعادته بالنتائج التي حققها اللاعبون المشاركون، وذلك نظرا للمستوى الفني المتقدم الذي شهدته البطولة، بمشاركة لاعبين محترفين بين الوفود المشاركة.

وأشار الشروف إلى أن رياضة المواي تاي أصبحت تشهد اهتماما ملحوظا على الساحة الرياضية، وانعكس ذلك بتطور مستوى المنتخبات المشاركة في البطولة العربية، منوها إلى الإشادة بالمشاركة الفلسطينية في البطولة العربية، خاصة وأن المنتخب الوطني شارك بلاعبين واعدين من الفئات العمرية.

وأكد أهمية هذه المشاركة لاكتساب الخبرة والاحتكاك أمام أفضل اللاعبين المتميزين، وتسجيل هذه النتائج ضمن تصنيفات لاعبي المنتخب.

وكان الشروف قد حضر اجتماع الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد العربي، واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.

وثمن الشروف جهود رئيس الاتحاديّن العربي والآسيوي للمواي تاي إبراهيم النيادي، على جهوده في تنفيذ البرامج التطويرية الفنية للعبة، بالتعاون مع الاتحادات الوطنية، وجرى تقديم درع تقديرية للنادي على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي.

المصدر: صحيفة القدس