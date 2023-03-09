حماس: دماء شهداء جنين لن تذهب هدرًا

غزة – وكالة الرأي:

قالت حركة حماس، إن دماء شهداء جنين التي سالت اليوم ستكون وقوداً لاستمرار المقاومة المتصاعدة في الضفة، مشددةً على أنها لن تذهب هدراً وشعبنا ومقاومته قادر على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه.

ونعى الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، الشهداء الأبطال الذي ارتقوا بجريمة الاحتلال التي ارتكبها اليوم في جبع بمدينة جنين، مؤكداً أن كل جرائم الاحتلال لن توقف المقاومة في كل مدن الضفة.

وأوضح قاسم أن اغتيال الشبان بهذه الطريقة يدل على عدم قدرة الاحتلال على حسم المعركة مع شعبنا بالضفة، مؤكداً أن دماء الشهداء ستكون لعنة على من اتخذ القرار على الاغتيال.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة في جنين، مبيناً أن الاحتلال أعجز من أن يحسم هذه المعركة ضد شعبنا فيلجأ إلى ارتكاب هذه المجازر ضد الشباب الثائر.

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن هذه المعركة بين شعبنا والاحتلال لن تتوقف إلا بانتصار شعبنا وتحقيق أهدافه، وشعبنا سينتصر حتما في معركة الإرادات ضد الاحتلال الصهيوني.

وأقدمت قوة خاصة إسرائيلية صباح اليوم على إعدام 3 شبان داخل مركبتهم في بلدة جبع جنوب جنين.