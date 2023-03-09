إصابة 4 صيادين برصاص الاحتلال في بحر غزة

أصيب، اليوم الخميس، 4 صيادين برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي في عرض بحر مدينة غزة.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش لوكالة "الرأي" إن 4 صيادين من عائلة بكر أصيبوا برصاص بحرية الاحتلال المطاطي أثناء مزاولة عملهم في عرض بحر غزة.1
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09 آذار / مارس 2023 11:14
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