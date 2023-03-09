إصابة 4 صيادين برصاص الاحتلال في بحر غزة

غزة - وكالة الرأي:

أصيب، اليوم الخميس، 4 صيادين برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي في عرض بحر مدينة غزة.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش لوكالة "الرأي" إن 4 صيادين من عائلة بكر أصيبوا برصاص بحرية الاحتلال المطاطي أثناء مزاولة عملهم في عرض بحر غزة.1