مظاهرة حاشدة ضد هدم المنازل في النقب المحتل

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

شارك عدد من الأهالي والقيادات والناشطين السياسيين، اليوم الخميس، في مظاهرة ضد هدم المنازل في النقب، بأراضي الـ48.

ونُظمت، صباح اليوم، مظاهرة حاشدة أمام مجمع المحاكم في مدينة بئر السبع، احتجاجًا على هدم البيوت الفلسطينية في النقب، إضافة إلى محاولات اقتلاع وتهجير الفلسطينيين من النقب، من خلال تجريف الأراضي وهدم مساكنهم.

وجاءت المظاهرة بمبادرة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48، إضافة إلى رؤساء السلطات المحلية في منطقة النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.

ورفع المتظاهرون العديد من الأعلام واللافتات ورددوا هتافات تطالب السلطات الإسرائيلية بإيقاف جرائم هدم المنازل في النقب، وإلغاء أوامر الهدم التي تصل إلى المئات منذ مطلع العام الجاري.

‏وهدمت السلطات الإسرائيلية آلاف المنازل، في الأعوام الأخيرة، وعشرات المنازل في منطقة النقب، منذ مطلع العام الجاري.