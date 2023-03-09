الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد سفيان الخواجا غداً الجمعة

رام الله - وكالة الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستسلم جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا (20 عاما)، من بلدة نعلين غرب رام الله، يوم غد الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه وضمن متابعتها وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثمان الشهيد الخواجا.

وكان الشهيد الخواجا ارتقى عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه عند مدخل بلدة نعلين في 23 آذار/ مارس عام 2020، ما أدى لإصابته بالرأس، فيما احتجز الجنود سيارة الإسعاف، ومنعوها من نقل الشهيد، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.