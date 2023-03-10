" الطقس" ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

يطرأاليوم الجمعة الموافق 10.3.2023 ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو مشمس ودافء ومعتدل خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت ، مع المساء يصبح الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية العالية، ودافئا نسبياً، والله تعالى اعلى وأعلم.