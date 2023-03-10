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" الطقس" ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

10 آذار / مارس 2023 07:07

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

يطرأاليوم الجمعة الموافق 10.3.2023  ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو مشمس ودافء ومعتدل خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت ، مع المساء يصبح الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية العالية، ودافئا نسبياً، والله تعالى اعلى وأعلم.

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