خدمات البريج يتخطى جاره الشباب بدوري جوال لكرة السلة

واصل خدمات البريج انتصاراته بدوري جوال لكرة السلة، عقب فوزه(88_72)، على جاره شباب البريج، ضمن منافسات الجولة السابعة للبطولة بالمحافظات الجنوبية عن الموسم 2022_2023، وذلك مساء الخميس، على صالة المرحوم خلف العجلة بمخيم البريج.

وحسم الخدمات نتائج معظم أرباع المباراة لصالحه على النحو التالي:

بدأ اللقاء بتكافؤ واضح بين الفريقين، وتمكن الشباب من مجاراة الخدمات في تسجيل النقاط، لكن مع مرور الدقائق بدأ فارق الإمكانيات الفنية في الظهور، فسجل للخدمات إبراهيم أبو رحال 8 نقاط منها ثلاثيتين، و8 نقاط من تحت السلة لنشأت كسكين، وثلاثية لإبراهيم مصلح، و3 نقاط لأحمد وشاح، ثنائية لكلا من محمد مهدي ورامي الجمال، فيما سجل للشباب عبد العزيز جابر مصلح 5 نقاط، و4 نقاط لخالد الصعيدي، و3 نقاط لأحمد النجار، لينتهي الربع 28_16 للخدمات.

وفي الربع الثاني استعاد شباب البريج بعض من تركيزه، وبدأ يضغط بقوة على لاعبي الخدمات لإيقاف مفاتيح اللعب، فسجل له محمد الهندي ثلاثيتين، و6 نقاط لأسامة موسى، و3 نقاط لعز الدين النجار، فيما سجل للخدمات عيد الشاعر 6 نقاط من تحت السلة، وإبراهيم أبو رحال 5 نقاط منها ثلاثية، وثلاثية أخرى لثائر عيسى، ونقطتين لكلا من طه جبر ومحمد مهدي، لينتهي الربع بالتعادل 18_18.

وفي الربع الثالث استمر اللقاء بسلة هناك وسلة هناك، واستغلال الهجمات المرتدة في التسجيل من كلاهما، فسجل إبراهيم مصلح 8 نقاط للخدمات، و4 نقاط لأحمد مهدي، ونقطتين لكلا من أبو رحال ووشاح ومحمد مهدي، وسجل للشباب محمد الهندي 5 نقاط منها ثلاثية، و4 نقاط لخالد الصعيدي، لينتهي الربع 18_17 للخدمات.

وفي الربع الرابع حاول لاعبو الشباب تقليص فارق ال10 نقاط، لكن صحوة لاعبي الخدمات وعودة ابو رحال للتشكيل أعطت الخدمات الافضلية، فسجل أبو رحال 6 نقاط، وثلاثيتين لرامي الجمال وثلاثية لطه جبر، و4 نقاط للطيب البحيصي، وثنائية لكلا من عيد الشاعر وثائر عيسى، فيما سجل للشباب عبد العزيز جابر مصلح وخالد الصعيدي ولكل منهما 6 نقاط، و7 نقاط لأسامة موسى، لينتهي الربع 24_21 للخدمات وبنتيجة إجمالية 88_72.

ورفع الخدمات رصيده للنقطة 12 في المركز الأول، وبقي الشباب ثالثا برصيد 7 نقاط.

قاد اللقاء: دولي سعيد ضيا زاده، مؤمن الجربة، أحمد شحادة للساحة، مسجل محمد سكيك، ميقاتي مباراة مروان حمد ، ميقاتي 24 ثانية دولي باسل كرون.