سحب قرعة بطولة كأس الكرة الطائرة بغزة

سحب الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة، قرعة بطولة الكأس للموسم 2022_2023، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك مساء الخميس، بمقر نادي الصداقة غرب مدينة غزة.

بحضور الأستاذ إيهاب كحيل عضو الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، والاستاذ سعد الله أبو عيطة الأمين العام المساعد، وأعضاء لجنتي الحكام والمسابقات، ومندوبي الأندية ال12 المشاركة في البطولة.

وتقام البطولة حسب اللائحة بخروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث تم وضع الصداقة بطل النسخة الماضية على رأس المجموعة الأولى، ووصيفه خدمات جباليا على رأس المجموعة الثانية.

وأوقعت القرعة الصداقة في مواجهة فريق الوحدة، على أن يواجه الفائز منهما فريق غزة الرياضي في الدور الثاني، بينما سيقابل نماء فريق اتحاد الشرطة، والفائز منهما سيواجه فريق الهلال في دور الثمانية من البطولة.

وسيفتتح خدمات جباليا مباراياته بمواجهة الكرامة، وسيقابل الفائز منهما فريق خدمات رفح في الدور الثاني، وسيلعب شباب جباليا مع خدمات النصيرات، على أن يواجه الفائز منهما فريق الوفاق في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتنطلق البطولة يوم الثلاثاء الموافق 14/3/2023، على صالة سعد صايل غرب مدينة غزة، حيث سيتم الإعلان عن جدول البطولة في وقت لاحق.