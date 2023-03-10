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أطعمة لا يجب أن تأكلها في الليل

10 آذار / مارس 2023 07:38

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هناك عدد من الأطعمة التي تؤثر على نومك ليلاً وقد تتسبب في صعوبة نومك، لذا احرص على تجنب تناول هذه الأطعمة حتى تنام جيداً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" نتعرف على أبرز الأطعمة التي يجب ألا تأكلها في الليل.
 
 أطعمة لا يجب أن تأكلها في الليل

الطماطم

يجب تجنب الطماطم في الليل بسبب محتواها الحمضي العالي الذي يمكن أن يسبب الحموضة.
 الآيس كريم

قد يؤدي تناول الآيس كريم في وقت متأخر من الليل إلى زيادة هرمون الإجهاد الكورتيزول، مما يجعل من الصعب النوم ليلاً.
 الشاي الأخضر

تم ربط المنشطات الموجودة في الشاي الأخضر بالإضافة إلى الكافيين بارتفاع معدل ضربات القلب والعصبية والقلق العام عند تناولها في الليل احتفظ بهذا الكوب لوقت النهار.
 الجبن

يمكن أن يقلل استهلاك الجبن قبل الليل من جودة النوم ويزيد من اليقظة.
 الكاتشب والبطاطس المقلية

البطاطس المقلية دهنية والكاتشب حامضي، قد لا يكون مزيجهم مناسبًا عندما تخطط للنوم.
 ثمار الحمضيات

يمكن للفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت أن تجعل أعراض حرقة المعدة أسوأ.
 البصل

 عندما تحاول الحصول على قسط من النوم، لا تأكل البصل النئ قد يولد غازًا يغير الضغط في معدتك ، مما يتسبب في ارتجاع الحمض إلى حلقك.
 القهوة

قد تمتد آثار الكافيين المنشطة لمدة ثماني إلى أربع عشرة ساعة لذا ، من الأفضل تأجيلها حتى الصباح 

حبوب السكر

قد يؤدي استهلاك الحبوب عالية السكر إلى ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم، مما يؤثر على نومك. 

الطعام الحار

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الفلفل الحار في الطعام إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ولكن من المعروف أيضًا أنها تقلل من قدرتك على النوم.

الشيكولاته

إذا كنت تحب تناول بعض الحلويات بعد العشاء ، فلا تذهب للشوكولاتة الداكنة تحتوي على كمية من الكافيين أيضًا. 

الفواكه المجففة

قد يؤدي تناول الكثير من الفواكه الجافة ليلاً إلى آلام في البطن وتشنجات ليلاً. 

البيتزا

يمكن أن يحدث ارتداد الحمض بسبب الدهون الموجودة في الجبن والحمض الموجود في صلصة الطماطم معًا، مما قد يضر بقدرتك على النوم.

شرب الماء

للبقاء رطباً، يجب أن تشرب الكثير من الماء خلال النهار، لكن يجب أن تحد من استهلاكك للماء بعد غروب الشمس قد يجعلك هذا تستيقظ عدة مرات لدخول الحمام. 

تناول وجبة دسمة

إن تناول الكثير من الطعام ليس فكرة جيدة عندما تحاول النوم، إن تناول وجبة كاملة قبل النوم سيجعل جسمك يهضمها طوال الليل مما يجعلك تستيقظ متعبًا وفي مزاج سيء. 
 

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