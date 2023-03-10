وكالة الرأي الفلسطينية انستجرام تحل مشكلة تقنية تسببت فى تعطل المنصة حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية YouTube توقف الإعلانات المتراكبة الشهر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إيقاف وضع التشغيل الآمن على هاتف Android وكالة الرأي الفلسطينية أفكار صحية للإفطار يمكن تنفيذها لطفلك وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على طرق الوقاية من هشاشة العظام وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة لا يجب أن تأكلها في الليل وكالة الرأي الفلسطينية ميسى يسجل رقمًا سلبيًا للموسم الثالث على التوالى فى دورى أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية سحب قرعة بطولة كأس الكرة الطائرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية خدمات البريج يتخطى جاره الشباب بدوري جوال لكرة السلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل والد منفذ عملية ديزنغوف ويأخذ قياسات المنزل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

آلاف المصلين أدوا "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى المبارك

10 آذار / مارس 2023 09:12

الفجر العظيم
الفجر العظيم

لبّى آلاف المصلين اليوم الجمعة، نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وأدوا صلاة الفجر للتأكيد على إسلامية المسجدين ورفضا لمخططات الاحتلال الرامية لتهويدهما.    ففي القدس المحتلة، أمّت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر في الأقصى، في وقت شددت فيه قوات الاحتلال  من إجراءاتها على أبواب المسجد وعرقلت دخولهم لأداء صلاة فجر اليوم الجمعة.

 وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر تواجداً حاشداً لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة الغربية.  وفي الخليل، احتشد مئات المواطنين داخل المسجد الإبراهيمي وفي الشوارع المؤدية إليه وأحيوا صلاة الفجر العظيم.


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟