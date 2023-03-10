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12 شهيدًا وإصابة 10 مستوطنين في 341 عملًا مقاومًا بالضفة

10 آذار / مارس 2023 11:19

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تصاعدت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، والتي تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات.

 وفي الفترة الممتدة من02-03-2023 حتى 09-03-2023 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 12 فلسطينياً، وإصابة 10 (إسرائيليين).

 ونفذ الشباب الثائر 341 عملاً مقاوماً، بينها 39 عملية إطلاق نار، وإسقاط 3 طائرات استطلاع للاحتلال، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

 كما رصدت 97 عملية إلقاء حجارة، و93 صد لاعتداءات المستوطنين، و123 نقطة مواجهة، و13 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

وتصدى المواطنون والشباب الثائر لاعتداءات المستوطنين 38 مرة خلال الأسبوع الماضي حيث اندلعت مواجهات بمشاركة قوات الاحتلال.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم: الطفل وليد سعد داود نصار (14 عاما)، وارتقى متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين.

 واستشهد أيضاً الشبان، سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً).

وفي نابلس استشهد كل من محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، مجد محمد حسينية (26 عاماً)، طارق زياد ناطور (27 عاماً)، زياد أمين الزرعيني (29 عاماً)، والقساميين عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاماً).

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