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وقفة إسنادية للأسرى قرب سفارة الاحتلال في عمان

10 آذار / مارس 2023 01:52

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شارك مواطنون أردنيون، ظهر اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية بالقرب من السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان، بدعوة من اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال.

وحملت الوقفة عنوان: "أحرار ثوار نأبى الانكسار"؛ وفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى، واستجابة لدعوة قيادة الحركة الأسيرة بجعل الجمعة يوم غضب، وفي ظل دخول الأسرى اليوم الـ25 من العصيان الذي أعلنوه، تمهيدًا للإضراب الشامل في بداية شهر رمضان المبارك.

ورفع المشاركون لافتات كتب على بعضها "الحرية للأسرى"، و"جنين وغزة يد واحدة".

وصعّد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية المستمرة منذ 25 يومًا؛ رفضًا لإجراءات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.

وبدأت الخطوات التصعيدية منذ 14 شباط/فبراير الماضي، بعد أن أعلنت إدارة سجون الاحتلال، عن البدء بتطبيق إجراءات بن غفير، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.

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