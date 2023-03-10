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الاحتلال يتراجع عن تسليم جثمان الشهيد سفيان الخواجا

10 آذار / مارس 2023 01:56

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تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تسليم جثمان الشهيد سفيان نواف الخواجا (20 عامًا) من بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيانٍ لها تراجع الجانب الإسرائيلي عن تسليم جثمان الشهيد سفيان الخواجا من بلدة نعلين، والذي كان مقررًا اليوم.

وفي 23 آذار/مارس 2020، ارتقى الشهيد "الخواجا" عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه عند مدخل بلدة نعلين؛ حيث أصيب بالرأس، فيما احتجز الجنود سيارة الإسعاف، ومنعوها من نقل الشهيد، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.

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