"تعليم الشمال "يختتم دورة تدريبية بعنوان "ملف الإنجاز الإلكتروني"

غزة- وكالة الراي

اختتمت مديرية التربية والتعليم شمال غزة (قسم التدريب) دورة تدريبية حول ملف الإنجاز الإلكتروني، في مدرسة بيت حانون الثانوية للبنات.

وشارك في اللقاء مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومشرف العلوم الحياتية أ. إبراهيم دعيج، ورئيس قسم التدريب د. رنان الأشقر، ومديرة المدرسة أ. رانية بصل، ومدربة الدورة المعلمة أ. سلوى الجبالي

وشملت الدورة التي استهدفت (36) معلمة، العديد من المحاور المهمة في مجال ملف الإنجاز واستخدام تطبيقات جوجل، حيث تم تنفيذها بمختبر المدرسة، بواقع (6) ساعات تدريبية.

يشار إلى أن ملف الإنجاز الإلكتروني من الأمور المهمة في أعمال المدارس والطلبة لتوثيق الانجازات والمهمات التعليمية.

