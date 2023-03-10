"الفصائل": الحركة الأسيرة تمر بمرحلة خطيرة

أكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي اليوم الجمعة أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تمر بمرحلة خطيرة.

وقال منسق "القوى الوطنية" القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، خلال مؤتمر صحفي عقدته الفصائل في مدينة غزة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الأسرى ماضون بخطواتهم، ولن ترهبهم العقوبات أو التهديدات.

ولفت "البطش" إلى أن الحوارات التي تمت مع إدارة السجون لم تفضِ لأي نتائج، منبهاً أن المرحلة التي تمر بها الحركة الأسيرة "خطيرة"؛ لأنها تستهدف حقوقهم.

ودعا "البطش" الشعب الفلسطيني للمزيد من التحرك الجماهيري الفاعل على كل المستويات، وتحذير العالم من مخاطر العدوان الهمجي على الأسرى في السجون.

وجدد "البطش" تأكيده أن المقاومة ستدافع عن الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة ومهما كلف ذلك من ثمن.

ومنذ 14 شباط/ فبراير الجاري، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير"، وفعليًا بدأت إدارة السّجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات.

وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، إن القوة التي تدعم الاحتلال دخلت اليوم في معارك متعددة.

وشدد "الزهار" أن المسجد الأقصى سيبقى محور الصراع، وأن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن معركة "وعد الآخرة" يمكن أن تتحقق على أيديهم وستخرج الاحتلال من المدن الفلسطينية كما أخرجتهم من قطاع غزة.

ودعا الشعب الفلسطيني للاصطفاف إلى جانب المقاومة، حتى طرد الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصعيدًا ملحوظًا في التوتر والأوضاع الميدانية جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تفجر اشتباكات بين جيش الاحتلال والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.