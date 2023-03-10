المصري: ثورة الضفة انطلقت ولن تعود عقارب الساعة للوراء

غزة-الرأي:

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس مسيرة جماهيرية في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نصرة للمسجد الأقصى وللضفة الغربية وللأسرى في سجون الاحتلال.

وتجمع المشاركون من جميع مساجد المدينة بعد صلاة الجمعة، وهتفوا فداء للقدس والأقصى، ورفعوا لافتات تحيي المقاومين الأبطال في الضفة الغربية، وعبّروا عن تضامنهم مع الأسرى في سجون الاحتلال، فيما رفع مجاهدون من كتائب القسام صورا للشهيد المجاهد معتز الخواجا منفذ عملية تل أبيب البطولية.

وقال القيادي في حركة حماس مشير المصري خلال كلمة له إن الثورة المسلحة في الضفة الغربية انطلقت، ولن تعود عقارب للوراء، مؤكدا أن المقاومة هي من تحدد قواعد الاشتباك بتوحدها في كل الساحات.

ووجه المصري التحية لكل المقاومين في الضفة الغربية وخاصة عرين الأسود في نابلس ورجال جنين القسام وعقبة جبر وأريحا وأسود الخليل وقلقيلية وطولكرم.

وأشاد القيادي في حركة حماس ببطولة الشهيد خيري علقم "الذي صنع التعادل في القدس"، وكذلك بطولة الشهيد معتز الخواجا الذي حمل الرد السريع إلى قلب تل أبيب انتقاما لجريمة الاحتلال في جنين.

وحذر المصري من جرائم الاحتلال المتصاعدة في القدس والأقصى، منوها أن الاحتلال يريد استغلال حالة الانشغال العربي لفرض أمر واقع.

وأكد أن كل المؤامرات التي يُحيكها الاحتلال والمطبعون والمنسقون ضد مقاومة شعبنا ستتكسر على صخرة صمود شعبنا.

ونوه أن أسود غزة يقفون وأيديهم على الزناد مستعدون للدفاع عن شعبنا، محذرا العدو من اختبار صبر المقاومة، ومؤكدا أن الحساب لا يزال مفتوحا بيننا وبين الاحتلال.

ووجه التحية للأسرى في سجون الاحتلال وللمرابطين في القدس وساحات المسجد الأقصى، وإلى أهلنا الصابرين في الضفة الغربية، الذين دعاهم إلى مقارعة العدو والقتال من نقطة صفر.