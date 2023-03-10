استشهاد طفل متاثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية

الضفة المحتلة-الرأي:

استشهد الطفل "أمير مأمون عودة" (16 عاما)، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة، إصابة الطفل عودة بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل عودة بالرصاص الحي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا.