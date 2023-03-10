وكالة الرأي الفلسطينية مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو وكالة الرأي الفلسطينية المصري: ثورة الضفة انطلقت ولن تعود عقارب الساعة للوراء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم محيط خيمة الاعتصام في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية "الفصائل": الحركة الأسيرة تمر بمرحلة خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الإصابات جراء قمع مسيرات الضفة الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم الشمال "يختتم دورة تدريبية بعنوان "ملف الإنجاز الإلكتروني" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يتراجع عن تسليم جثمان الشهيد سفيان الخواجا وكالة الرأي الفلسطينية وقفة إسنادية للأسرى قرب سفارة الاحتلال في عمان وكالة الرأي الفلسطينية 70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية برفح تُنهي عددًا من الخلافات المالية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

استشهاد طفل متاثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية

10 آذار / مارس 2023 05:34

الضفة المحتلة-الرأي:

استشهد الطفل "أمير مأمون عودة" (16 عاما)، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة، إصابة الطفل عودة بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل عودة بالرصاص الحي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟