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تصريح أبو عريضة بعد حسم اللقب

11 آذار / مارس 2023 08:35

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قال إسلام أبو عريضة، مدرب فريق خدمات رفح، إن فريقه استحق التتويج بلقب الدوري الممتاز في قطاع غزة، بعد الفوز على ضيفه اتحاد خانيونس بنتيجة (2-1).

وأكد أبو عريضة، في تصريحات صحفية: "كنت على يقين وثقة بأننا سنتوج باللقب"، مُشيراً إل أن فريقه  مر ببعض المشاكل والعثرات في الأمتار الأخيرة، لكن مع كل هذا ظل الفريق محافظا على صدارته ولم يغادرها،

وأضاف أبو عريضة، أن ناديه  كتب الأسطر الأخيرة للبطولة بلقب جديد"، وهنأ أبو عريضة، لاعبيه لنجاحهم في الحسم، لافتاً إلى أنه كان دائما يطالبهم بالهدوء والتركيز داخل الملعب، لأنه السبيل لإحراز اللقب، وهذا العهد اليوم نحققه بانتصار ولقب جديد يستحقه هذا النادي العريق.

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