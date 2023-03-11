" الطقس " إرتفاع أخر على درجات الحرارة

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو لطيفاً ومعتدلاً في ساعات النهار، وفي الليل والفرج والصباح الباكر يصبح الجو بارداًُ نسبياً الى بارد ، في المناطق الغويرة والبحر الميت يكون الجو معتدلاً جداً، والله تعالى أعلى وأعلم.
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11 آذار / مارس 2023 08:42
يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو لطيفاً ومعتدلاً في ساعات النهار، وفي الليل والفرج والصباح الباكر يصبح الجو بارداًُ نسبياً الى بارد ، في المناطق الغويرة والبحر الميت يكون الجو معتدلاً جداً، والله تعالى أعلى وأعلم.
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