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" الطقس " إرتفاع أخر على درجات الحرارة

11 آذار / مارس 2023 08:42

ارتفاع ع الحرار
ارتفاع ع الحرار

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو لطيفاً ومعتدلاً في ساعات النهار، وفي الليل والفرج والصباح الباكر يصبح الجو بارداًُ نسبياً الى بارد ، في المناطق الغويرة والبحر الميت يكون الجو معتدلاً جداً، والله تعالى أعلى وأعلم.

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