تطور مذهل.. الذكاء الاصطناعي يحول أفكار البشر إلى صور

يشهد الذكاء الاصطناعي، تطورًا مذهلاً إلى حد لايمكن تخيله، فبعد أن أثارت برنامج المحادثات “تشات جي بي تي” بسبب قدرته على إجراء محادثات طبيعية تجيب على الاستفسارات النصية وإعداد الخطب والرموز والأغاني والمقالات، كشف باحثان يابانيان، عن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء صور من خلال قراءة نشاط الدماغ.

وأعادت الخوارزمية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بناء حوالي 1000 صورة، بما في ذلك دمية دب وطائرة، من عمليات مسح الدماغ بدرجة دقة بلغت 80 بالمائة.

وقامت التجربة على وضع أشخاص داخل جهاز الرنين المغناطيسي، وعرض بعض الصور عليهم، وتسجيل قراءات لموجات المخ وإشاراته في أثناء مشاهدتهم للصور، ثم نقلت تلك البيانات وأدخلت لنموذج ذكاء اصطناعي لتوليد الصور يسمى LDM (الانتشار المستقر)، والذي قام بعد ذلك بفك شفرته.

وكانت المفاجأة خلال التجربة التي قادها يو تاكاجي وشينجي ناشيموتو، اللذين يدرسان في كلية الدراسات العليا للعلوم البيولوجية بجامعة أوساكا، أن النموذج استطاع تحويل تلك البيانات إلى صور تكاد تتطابق مع الصور التي شاهدها المتطوعون للتجربة في أثناء وجودهم في جهاز الرنين المغناطيسي.

وقال الباحثان المشاركان في الدراسة المنشورة في أرشيف “بيوركسيف”: “لقد أظهرنا أن طريقتنا يمكنها إعادة بناء صور عالية الدقة بإخلاص دلالي عالٍ من نشاط الدماغ البشري”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

وأضافا: “على عكس الدراسات السابقة لإعادة بناء الصورة، لا تتطلب طريقتنا تدريبًا أو ضبطًا دقيقًا لنماذج التعلم العميق المعقدة. تسحب الخوارزمية المعلومات من أجزاء من الدماغ تشارك في إدراك الصورة، مثل الفص الصدغي والقذالي”، وفقًا لـ‘ يو تاكاجي، الأستاذ المساعد في جامعة أوساكا، الذي قاد الدراسة.

كان الجمع بين الذكاء الاصطناعي وأجهزة مسح الدماغ مثيرًا لاهتمام الأوساط العلمية، وفي دراسة أجريت في نوفمبر، استخدم العلماء التقنيات لتحليل الموجات الدماغية للمرضى غير اللفظيين والمصابين بالشلل وتحويلها إلى جمل على شاشة الكمبيوتر في الوقت الفعلي.

ويمكن لآلة “قراءة العقل” أن تفك شفرة نشاط الدماغ عندما يحاول الشخص بصمت تهجئة الكلمات صوتيًا لإنشاء جمل كاملة.

قال باحثون من جامعة كاليفورنيا إن جهاز التخاطب العصبي لديه القدرة على إعادة الاتصال للأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث أو الكتابة بسبب الشلل.

في الاختبارات، قام الجهاز بفك تشفير نشاط دماغ المتطوع أثناء محاولتهم التحدث بصمت لكل حرف صوتيًا لإنتاج جمل من مفردات مكونة من 1152 كلمة بسرعة 29.4 حرفًا في الدقيقة ومتوسط معدل خطأ في الأحرف يبلغ 6.13 بالمائة.