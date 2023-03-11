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الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ26

11 آذار / مارس 2023 09:04

غزة - وكالة الرأي :

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ26 على التوالي، خطوات "العصيان" والاحتجاج، ضد إجراءات ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

ووفقا لبرنامج خطوات "العصيان"، فقد اعتصم الأسرى في ساحات السجون يوم أمس الجمعة، بعد صلاة الجمعة، مع ارتداء زي "الشاباص".

وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنّ خطوات "العصيان" مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.

يُشار إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.

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