الاحتلال يعتقل سيدة و 5 شبان من بيت لحم وقلقيلة

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سيدة وخمسة شبان خلال اقتحام مدينتي بيت لحم وقلقيلة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: وسام فؤاد عوينة، وأحمد عيسى أبو نعمة، وحمزة اياد قطوش، ومازن وليد عبيد الله، وجميعهم في العشرينيات من عمرهم، وسيدة لم تعرف هويتها بعد، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأضافت ان قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن خالد عطا معمر في الخمسينيات من عمره، أثناء مشادة كلامية مع أحد جنود الاحتلال عقب منع جاره من الخروج برفقة ابنته المريضة من منزله في البلدة.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الفتاح نضال حرب (26 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته في مدينة قلقيلية.