الاحتلال يهاجم المزارعين شرق خان يونس

غزة – وكال الرأي:

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت الرصاص وقنابل الغاز على المزارعين، وهم يقومون بفلاحة أراضيهم الحدودية، ما اضطروا لمغادرتها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنعهم من الوصول إليها أو زراعتها.