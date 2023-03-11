"التغطية مستمرة".. فيلم يوثّق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين

رام الله - وكالة الرأي:

يوثّق فيلم "التغطية مستمرة" للمخرجة امتياز المغربي، جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين وبينهم الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

الفيلم الذي عرض لأول مرة في فلسطين، مساء اليوم السبت، في مسرح بلدية رام الله، بعد عرضين في بنغلاديش والأردن، ينقل شهادات حية حول انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون على فضح جرائمه بحق شعبنا ونقلها للعالم أجمع. وتضمن مقابلات مع إعلاميين مؤثرين في الساحة الفلسطينية والدولية.

وحضر العرض، عائلة الصحفية الشهيدة أبو عاقلة، وعدد من عائلات الصحفيين الشهداء.

وقالت المغربي إنها قبل أن تكون مخرجة هي صحفية، وفكرت كثيرا قبل عمل فيلم عن الصحفيين، مشيرةً إلى أن قضية الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة فتحت الآفاق لها لإخراج فيلم عن الصحفيين الشهداء.

وأضافت: "أتمنى أن يكون هذا الفيلم صوتا لشيرين في العالم".

واستشهدت الصحفية أبو عاقلة في الحادي عشر من شهر أيار 2022 برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها. ولاقت جريمة اغتيالها إدانات شديدة وواسعة رسمية وشعبية فلسطينية ودولية.

وخلصت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الفلسطينية، وعدد من الصحف والوكالات الأجنبية، إلى أن

أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص صوبها وأصابها في الرأس بصورة متعمدة.

وأهدت المخرجة المغربي الفيلم لأرواح الشهداء الفلسطينيين، ولروح الشهداء غسان كنفاني وناجي العلي وشيرين أبو عاقلة وغيرهم، حيث استعرض الفيلم جوانب من حياتهم وعملهم الصحفي.

وبحسب معطيات صدرت عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فإن أكثر من 55 صحفيًا قتلوا على يد الاحتلال منذ عام 2000 وحتى اليوم، بينما وصل عدد الانتهاكات منذ عام 2013 لغاية اليوم لأكثر من 8500 انتهاك.

ووثقت نقابة الصحفيين 902 انتهاك وجريمة بحق الصحفيين من قبل قوات الاحتلال خلال عام 2022، حيث رصدت 90 جريمة وانتهاكا تسببت بأضرار جسيمة، كان أبرزها استشهاد الصحفيتين شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة، و52 إصابة لصحفيين برصاص الاحتلال، سواء بالحي، أو الرصاص المعدني أو المعدني المغلف بالمطاط، أو البلاستيكي، وإصابة 3 صحفيين بشظايا صواريخ في قطاع غزة.