الجهاد الإسلامي تنعى أحد مجاهديها إثر وفاته بمرض عضال

غزة-الرأي:

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"، مساء اليوم السبت11/3/2023م، المجاهد/ حسام محمود الخطيب "أبو سليم " الذى توفي إثر مرض عضال لم يمهله طويلاً صباح اليوم.

وقالت الحركة في بيان لها :" إننا نحسب الأخ حسام محمود الخطيب شهيداُ عند الله تعالى ، وإذ نعزي أنفسنا برحيل الأخ المجاهد "أبي سليم" ، فإننا نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته وعائلته المجاهدة وأبنائه وإخوانه وعموم كوادر وأبناء الحركة في المحافظة الوسطى ومخيم النصيرات ، وإلى رفاق دربه المجاهدين في سرايا القدس".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

???? بسم الله الرحمن الرحيم

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

♦️ نعي أخ مجاهد

بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"

الأخ المجاهد/ حسام محمود الخطيب "أبو سليم "

الذى توفي إثر مرض عضال لم يمهله طويلاً ، ففاضت روحه إلى بارئها صباح اليوم السبت ، عن عمر ناهز ( 37 عاماً )، بعد مسيرة من الجهاد والعطاء والتضحية ، كان خلالها نموذجاً في اخلاصه وتفانيه وعطائه، وقد شهد له كل إخوانه المجاهدين بالتقوى والصلاح، وبالصبر والاحتساب والثبات.

إننا نحسب الأخ حسام محمود الخطيب شهيداُ عند الله تعالى ، وإذ نعزي أنفسنا برحيل الأخ المجاهد "أبي سليم" ، فإننا نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته وعائلته المجاهدة وأبنائه وإخوانه وعموم كوادر وأبناء الحركة في المحافظة الوسطى ومخيم النصيرات ، وإلى رفاق دربه المجاهدين في سرايا القدس.

ونسأل الله عزوجل أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يكتب له أجر المرابطين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء، ويعوضنا عنه خير العوض .

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

السبت 19 شعبان 1444هـ، 11 مارس 2023م

فلسطين اليوم.