وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد الإسلامي تنعى أحد مجاهديها إثر وفاته بمرض عضال وكالة الرأي الفلسطينية "التغطية مستمرة".. فيلم يوثّق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعتمد فحص متبقيات المبيدات في الواردات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى: نقترب من معركتنا الكبرى وهدفنا حرية الأرض والإنسان وكالة الرأي الفلسطينية ليبرمان: عودة العلاقات بين إيران والسعودية فشل لنتنياهو وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستنكر وقف "فرانس 24" عمل الزميلة عودة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابة من القدس وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: إعلان مهم للمواطنين في محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية نائب بلجيكي يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
أخبار » الأخبار العبرية

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

11 آذار / مارس 2023 08:52

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في دولة الاحتلال
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في دولة الاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في مناطق عديدة في دولة الاحتلال، ضد حكومة نتنياهو، للأسبوع العاشر على التوالي.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافاً للديمقراطية وتقويضاً لمنظومة القضاء".

وتصر الحكومة الائتلافية التي تولت مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2022، على المضي قدماً في تنفيذ هذه التعديلات رغم الاحتجاجات.

ونظمت تظاهرات واحتجاجات في أكثر من 100 موقع، من ضمنها تظاهرات رئيسية في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس.

وشارك أكثر من 100 ألف شخص في تظاهرة انطلقت من ميدان "هبيما" وسط تل أبيب، باتجاه شارع "كابلان"، مرددين هتافات من ضمنها: "ديمقراطية" و"حكومة مجرمة".

كما أغلق المتظاهرون شوارع وتقاطعات رئيسية في مدينة كرمئيل شمالاً.

ونظمت تظاهرة في مدينة بات يام، والتي تعد مقعلاً لحزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ثاني تظاهرة احتجاجية تشهدها المدينة.

وشارك أكثر من 50 ألف شخص في تظاهرة بمدينة حيفا، وأغلقوا مفترقات رئيسية شرق المدينة.

وخرجت تظاهرات في روحوفت والنقب ونتانيا وكريات شمونة وإيلات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟