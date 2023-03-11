ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 47,975

وكالات-الرأي:

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا إلى 47,975 قتيلا لغاية مساء، السبت، حسبما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وقال رئيس "آفاد"، يونس سيزر، في تصريح صحافي "إن 47,975 شخصا بينهم 6278 أجنبيا، توفوا جراء الزلزال الذي وقع فجر 6 شباط/ فبراير الماضي".

وأشار إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض ونصب الخيام وبناء المنازل سابقة التجهيز والدائمة للمتضررين في مناطق الزلزال.

ويذكر أن المناطق التركية المتضررة من الزلزال هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.

وفي 6 شباط/ فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سورية بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.