خسارة قاسية "بالخمسة" للأهلي المصري في دوري الأبطال

وكالات-الرأي:

تلقى فريق الأهلي المصري خسارة قاسية أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت 11/3/2023، ضمن المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية الفريق الجنوب أفريقي كل من مارسيلو أليندي، ثيمبا زواني، تيبوهو موكيانا، وبيتر شالوليلي "هدفين" في الدقائق 4، و24، 40، و72، و88 تواليا.

ووقع هدفي الأهلي المصري كل من محمد شريف، وبيرسي تاو في الدقيقتين 13، 61 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، متقدما بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه الهلال السوداني، فيما تجمد رصيد الأهلي في أربع نقاط بالمركز الثالث، بينما يتذيل كوتون سبورت الكاميروني ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.