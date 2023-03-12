الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين، غائما جزئيا بشكل عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق وخاصة الشمالية والوسطى، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والاخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.